В разговоре с Blik.ua Мишина высказалась о Фединчике, с которым вместе играет в спектакле "Все возможно", передает 24 Канал. Актриса отметила, что прошлый год выдался сложным для мужчины.

В декабре 2024 года стало известно, что Андрей Фединчик перенес сложную операцию на позвоночнике. После этого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его непригодным к службе. Актер стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, а демобилизовался в сентябре 2025 года.

Он пережил очень сложный период, я так считаю. Думаю, что это вообще сложная ситуация для каждого. Не знаю, что чувствуют внутри наши защитники. Но то, что они меняются, это 100%,

– сказала Ксения Мишина.

Кроме того, в прошлом году Фединчик пережил сложный развод с Натальей Денисенко. Слухи о том, что они расторгли брак, ходили с весны, однако женщина подтвердила эту информацию лишь летом.

Редакция также уточнила у Мишиной, хочет ли она что-то сказать Денисенко после публичного конфликта. На вопрос актриса ответила коротко: "Нет, я уже все сказала. Мне это неинтересно".

Что известно о конфликте Мишиной и Денисенко?