У розмові з Blik.ua Мішина висловилася про Федінчика, з яким разом грає у виставі "Все можливо", передає 24 Канал. Акторка зазначила, що минулий рік видався складним для чоловіка.
До речі Наталка Денисенко відреагувала на слова куми Мішиної, яка звинуватила її у брехні
У грудні 2024 року стало відомо, що Андрій Федінчик переніс складну операцію на хребті. Після цього військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його непридатним до служби. Актор став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, а демобілізувався у вересні 2025 року.
Він пережив дуже складний період, я так вважаю. Думаю, що це взагалі складна ситуація для кожного. Не знаю, що відчувають всередині наші захисники. Але те, що вони змінюються, це 100%,
– сказала Ксенія Мішина.
Крім того, торік Федінчик пережив складне розлучення з Наталкою Денисенко. Чутки про те, що вони розірвали шлюб, ходили з весни, проте жінка підтвердила цю інформацію лише влітку.
Редакція також уточнила в Мішиної, чи хоче вона щось сказати Денисенко після публічного конфлікту. На запитання акторка відповіла коротко: "Ні, я вже все сказала. Мені це нецікаво".
Що відомо про конфлікт Мішиної та Денисенко?
12 грудня на ютуб-каналі Маші Єфросиніної вийшло інтерв'ю з Наталкою Денисенко, в якому акторка розповіла про розлучення з Андрієм Федінчиком.
Денисенко, зокрема, спростувала звинувачення у зраді. Річ у тім, що Федінчик стверджує, що дружина зраджувала його з бізнесменом і моделлю Юрієм Савранським, з яким зараз перебуває у стосунках.
Після інтерв'ю Ксенія Мішина закликала не вірити жодному слову Наталки. "Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко, і безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в іншій бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє", – заявила вона.
Згодом Денисенко поділилась, що намагалася зв'язатися з Мішиною, проте відповіді не отримала. Акторка зазначила, що не буде "демонізувати" колегу, і що розуміє, чому в Ксенії виникла така реакція.
Варто зауважити, що між акторками, які колись були подругами, вже давно є конфлікт.