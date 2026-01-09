У розмові з Blik.ua Мішина висловилася про Федінчика, з яким разом грає у виставі "Все можливо", передає 24 Канал. Акторка зазначила, що минулий рік видався складним для чоловіка.

До речі Наталка Денисенко відреагувала на слова куми Мішиної, яка звинуватила її у брехні

У грудні 2024 року стало відомо, що Андрій Федінчик переніс складну операцію на хребті. Після цього військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його непридатним до служби. Актор став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, а демобілізувався у вересні 2025 року.

Він пережив дуже складний період, я так вважаю. Думаю, що це взагалі складна ситуація для кожного. Не знаю, що відчувають всередині наші захисники. Але те, що вони змінюються, це 100%,

– сказала Ксенія Мішина.

Крім того, торік Федінчик пережив складне розлучення з Наталкою Денисенко. Чутки про те, що вони розірвали шлюб, ходили з весни, проте жінка підтвердила цю інформацію лише влітку.

Редакція також уточнила в Мішиної, чи хоче вона щось сказати Денисенко після публічного конфлікту. На запитання акторка відповіла коротко: "Ні, я вже все сказала. Мені це нецікаво".

Що відомо про конфлікт Мішиної та Денисенко?