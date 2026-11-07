Маша Кондратенко влюбилась в клипмейкера: почему Юрий Чайка покорил ее

Украинская певица Маша Кондратенко уже около года встречается с режиссером и клипмейкером Юрием Чайкой. Когда-то их объединила работа над музыкальным видео, а впоследствии профессиональное знакомство переросло в дружбу и любовь. 24 Канал рассказывает, кто стал избранником артистки.

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Кто такой Юрий Чайка и как он познакомился с Машей Кондратенко

Юрий Чайка работает режиссером и клипмейкером. Среди украинских артистов, для которых он создавал видеоработы, – KOLA, OTOY и LIDA LEE. Именно профессиональная деятельность и свела его с Машей Кондратенко, но тогда никто из них еще не догадывался, что знакомство будет иметь продолжение за пределами съемочной площадки.

Их история началась в конце лета 2022 года. Сначала Маша и Юрий познакомились онлайн, когда обсуждали создание клипа на песню "Медведи-балалайки". Лично встретились они уже в Одессе, куда артистка приехала на съемки.

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Певица вспомнила, что сразу обратила внимание на будущего избранника. В частности, ей запомнилось, как Юрий встретил ее вместе с продюсершей клипа у поезда и пригласил в кафе. Тогда он произвел на нее впечатление настоящего джентльмена.

Однако романтического продолжения сразу не последовало. На тот момент Маша жила в Киеве, Юрий – в Одессе, а сама артистка находилась в других отношениях. Поэтому они поддерживали дружеское общение на расстоянии.

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / Фото из инстаграма mashaa.kondratenko

Бойлер вместо цветов: какой поступок убедил певицу в серьезности чувств

Кажется, у каждой пары есть момент, после которого общение уже сложно назвать просто дружеским. Для Маши Кондратенко таким моментом стал вовсе не ужин при свечах, дорогой подарок или громкое признание.

В интервью Cosmopolitan певица рассказала, что поняла серьезность намерений Юрия, когда тот починил ей бойлер. Именно заботу, проявляющуюся в обычных поступках, артистка считает гораздо красноречивее красивых слов.

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По словам Маши, она не сразу задумывалась, можно ли уже называть их парой. Зато Юрий первым четко определил, что они находятся в отношениях. Такая определенность была важна для певицы, ведь в начале романтического сближения часто возникает неуверенность в намерениях другого человека.

Сам режиссер признался, что симпатия к Маше возникла у него еще во время первого знакомства. Он даже чувствовал, что их совместное время еще впереди, хотя тогда их связывали лишь дружеские отношения.

В итоге пара начала встречаться примерно через три года после знакомства. И, как пошутила Маша, они просто долго дружили и в конце концов додружились.

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / Фото из инстаграма mashaa.kondratenko

Почему Маша Кондратенко не хотела показывать возлюбленного публике

Несмотря на то, что сейчас артистка готова делиться совместными фотографиями и рассказывать о своем избраннике, раньше она совсем иначе относилась к публичности в личной жизни.

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Маша вспомнила, что у нее уже был опыт открытых отношений, когда ей было примерно 18–19 лет. Тогда она публично показывала возлюбленного во время съемок сериала "Школа", однако вскоре пара рассталась. Певица призналась, что тогда даже подумала, что их отношения могли сглазить, поэтому решила больше не афишировать личную жизнь.

С Юрием все постепенно изменилось. Теперь Кондратенко понимает, что ей иногда хочется делиться моментами их совместной жизни. В то же время пара не собирается превращать отношения в постоянное реалити для подписчиков.

Маша Кондратенко и Юрий Чайка / Фото из инстаграма mashaa.kondratenko

Почему режиссер и певица научились друг у друга

Маша и Юрий не скрывают, что их объединяет не только любовь, но и творчество. Оба работают в сфере музыки и видеопроизводства, поэтому хорошо понимают профессиональные вызовы друг друга. По словам пары, они поддерживают и вдохновляют друг друга в работе.

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В то же время отношения стали для певицы возможностью лучше понять собственные эмоции. Кондратенко рассказала, что раньше часто замалчивала обиды и переживания вместо того, чтобы открыто говорить о них. Сейчас она учится не замыкаться в себе, говорить о том, что ее беспокоит, и не стесняться проявлять нежность.

В повседневной жизни влюбленные тоже нашли общий ритм. Они любят проводить вечера дома, смотреть фильмы, разговаривать и строить планы. Маша с юмором заметила, что оба довольно спонтанны и не слишком сильны в финансовой грамотности.

А пока Маша Кондратенко постепенно раскрывает поклонникам подробности своего романа, другая украинская певица уже сделала важный шаг в отношениях. SKYLERR вышла замуж за адвоката Евгения Пронина – пара показала первые фото с регистрации брака и поделилась планами на свадьбу.