Маша Кондратенко закохалася в кліпмейкера: чим особливим її підкорив Юрій Чайка

Українська співачка Маша Кондратенко вже близько року перебуває у стосунках із режисером і кліпмейкером Юрієм Чайкою. Колись їх об'єднала робота над музичним відео, а згодом професійне знайомство переросло у дружбу та кохання. 24 Канал розповідає, хто став обранцем артистки.

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Хто такий Юрій Чайка і як він познайомився з Машею Кондратенко

Юрій Чайка працює режисером і кліпмейкером. Серед українських артистів, для яких він створював відеороботи, – KOLA, OTOY та LIDA LEE. Саме професійна діяльність і звела його з Машею Кондратенко, але тоді ніхто з них ще не здогадувався, що знайомство матиме продовження поза знімальним майданчиком.

Їхня історія почалася наприкінці літа 2022 року. Спочатку Маша та Юрій познайомилися онлайн, коли обговорювали створення кліпу на пісню "Ведмеді-балалайки". Особисто зустрілися вже в Одесі, куди артистка приїхала на знімання.

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Співачка пригадала, що одразу звернула увагу на майбутнього обранця. Зокрема, їй запам'яталося, як Юрій зустрів її разом із продюсеркою відео біля потяга та запросив до кав'ярні. Тоді він справив на неї враження справжнього джентльмена.

Однак романтичного продовження одразу не було. На той момент Маша жила в Києві, Юрій – в Одесі, а сама артистка перебувала в інших стосунках. Тож вони підтримували дружнє спілкування на відстані.

Маша Кондратенко та Юрій Чайка / Фото з інстаграму mashaa.kondratenko

Бойлер замість квітів: який вчинок переконав співачку в серйозності почуттів

Здається, у кожної пари є момент, після якого спілкування вже складно називати просто дружнім. Для Маші Кондратенко таким моментом стала зовсім не вечеря при свічках, дорогий подарунок чи гучне зізнання.

В інтерв'ю Cosmopolitan співачка розповіла, що зрозуміла серйозність намірів Юрія, коли той полагодив їй бойлер. Саме турботу, яка проявляється у звичайних вчинках, артистка вважає значно промовистішою за красиві слова.

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За словами Маші, вона не одразу замислювалася, чи можна вже називати їх парою. Натомість Юрій першим чітко визначив, що вони перебувають у стосунках. Така визначеність була для виконавиці важливою, адже на початку романтичного зближення часто виникає невпевненість щодо намірів іншої людини.

Сам режисер зізнався, що симпатія до Маші виникла в нього ще під час першого знайомства. Він навіть відчував, що їхній спільний час ще попереду, хоча тоді їх пов'язували лише дружні взаємини.

У підсумку пара почала зустрічатися приблизно через три роки після знайомства. І, як пожартувала Маша, вони просто довго дружили й зрештою додружилися.

Маша Кондратенко та Юрій Чайка / Фото з інстаграму mashaa.kondratenko

Чому Маша Кондратенко не хотіла показувати коханого публіці

Попри те, що зараз артистка готова ділитися спільними фотографіями та розповідати про обранця, раніше вона зовсім інакше ставилася до публічності в особистому житті.

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Маша пригадала, що вже мала досвід відкритих стосунків, коли їй було приблизно 18–19 років. Тоді вона публічно показувала коханого під час знімань серіалу "Школа", однак невдовзі пара розійшлася. Співачка зізналася, що тоді навіть подумала, ніби їхні стосунки могли наврочити, тому вирішила більше не афішувати особисте.

З Юрієм усе поступово змінилося. Тепер Кондратенко розуміє, що їй хочеться іноді ділитися моментами їхнього спільного життя. Водночас пара не збирається перетворювати стосунки на постійне реаліті для підписників.

Маша Кондратенко та Юрій Чайка / Фото з інстаграму mashaa.kondratenko

Чого режисер і співачка навчилися одне в одного

Маша та Юрій не приховують, що їх об'єднує не лише кохання, а й творчість. Обоє працюють у сфері музики та відеовиробництва, тому добре розуміють професійні виклики одне одного. За словами пари, вони підтримують і надихають одне одного в роботі.

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Водночас стосунки стали для співачки можливістю краще зрозуміти власні емоції. Кондратенко розповіла, що раніше часто замовчувала образи та переживання замість того, щоб відкрито говорити про них. Зараз вона вчиться не закриватися в собі, озвучувати те, що її турбує, та не соромитися проявляти ніжність.

У повсякденному житті закохані теж знайшли спільний ритм. Вони люблять проводити вечори вдома, дивитися фільми, розмовляти та будувати плани. Маша з гумором зауважила, що обоє досить спонтанні й не надто вправні у фінансовій грамотності.

А поки Маша Кондратенко поступово відкриває шанувальникам подробиці свого роману, інша українська співачка вже зробила важливий крок у стосунках. SKYLERR вийшла заміж за адвоката Євгена Проніна – пара показала перші фото з розпису та поділилася планами на весілля.