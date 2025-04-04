Группа "Курган и Agregat" объявила благотворительный концерт во Дворце спорта
- Группа "Курган и Agregat" проведет благотворительный концерт во Дворце спорта 31 мая 2025 года, презентуя новый альбом "Поле канифоли".
- Вся прибыль с концерта будет направлена на помощь украинским защитникам и защитницам.
Группа "Курган и Agregat" объявила концерт во Дворце спорта. Они будут презентовать новый альбом "Поле канифоли".
Об этом коллектив сообщил в инстаграме, передает Show 24. Концерт состоится 31 мая 2025 года.
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Участники группы "Курган и Agregat" осознают, что если бы не Силы обороны Украины, этого выступления не произошло бы. Поэтому вся прибыль с концерта пойдет на помощь украинским защитникам и защитницам.
Не думаем, что здесь уместно еще что-то писать. Просто приглашаем вас на концерт, в который ни слушатели, ни музыкальные критики и сама группа, в принципе, никогда не верили,
– говорится в заметке.
Важно! Билеты на концерт группы "Курган и Agregat" во Дворце спорта можно приобрести по ссылке.
Реакция сети
- "Пацаны! Наконец это произошло! Вы лучшие!", – написала Екатерина Павленко.
- "Аху*ть! Я извиняюсь!"
- "Боже, дай нам столько здоровья, чтобы это пережить".
- "Ну, это сильно! Поздравляю".
- "Это лютый поджог".
Напомним, что 12 апреля Надя Дорофеева во второй раз соберет Дворец спорта. Первый концерт состоялся 22 ноября 2024 года. Артистка готовит масштабное шоу с любимыми хитами и звездными гостями.