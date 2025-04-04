Про це колектив повідомив в інстаграмі, передає Show 24. Концерт відбудеться 31 травня 2025 року.

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Учасники гурту "Курган і Agregat" усвідомлюють, що якби не Сили оборони України, цього виступу не відбулося б. Тому весь прибуток з концерту піде на допомогу українським захисникам і захисницям.

Не думаємо, що тут доречно ще щось писати. Просто запрошуємо вас на концерт, в який ні слухачі, ні музичні критики та сам гурт, в принципі, ніколи не вірили,

– йдеться у дописі.

Важливо! Квитки на концерт гурту "Курган і Agregat" у Палаці спорту можна придбати за посиланням.

"Курган і Agregat" виступлять у Палаці спорту / Афіша, фото з інстаграму гурту

Реакція мережі

"Пацани! Нарешті це сталося! Ви найкращі!", – написала Катерина Павленко.

"Аху*ть! Я вибачаюсь!"

"Боже, дай нам стільки здоров'я, щоб це пережити".

"Ну, це сильно! Вітаю".

"Це лютий підпал".

Нагадаємо, що 12 квітня Надя Дорофєєва вдруге збере Палац спорту. Перший концерт відбувся 22 листопада 2024 року. Артистка готує масштабне шоу з улюбленими хітами та зірковими гостями.