Про це колектив повідомив в інстаграмі, передає Show 24. Концерт відбудеться 31 травня 2025 року.
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Учасники гурту "Курган і Agregat" усвідомлюють, що якби не Сили оборони України, цього виступу не відбулося б. Тому весь прибуток з концерту піде на допомогу українським захисникам і захисницям.
Не думаємо, що тут доречно ще щось писати. Просто запрошуємо вас на концерт, в який ні слухачі, ні музичні критики та сам гурт, в принципі, ніколи не вірили,
– йдеться у дописі.
Важливо! Квитки на концерт гурту "Курган і Agregat" у Палаці спорту можна придбати за посиланням.
"Курган і Agregat" виступлять у Палаці спорту / Афіша, фото з інстаграму гурту
Реакція мережі
- "Пацани! Нарешті це сталося! Ви найкращі!", – написала Катерина Павленко.
- "Аху*ть! Я вибачаюсь!"
- "Боже, дай нам стільки здоров'я, щоб це пережити".
- "Ну, це сильно! Вітаю".
- "Це лютий підпал".
Нагадаємо, що 12 квітня Надя Дорофєєва вдруге збере Палац спорту. Перший концерт відбувся 22 листопада 2024 року. Артистка готує масштабне шоу з улюбленими хітами та зірковими гостями.