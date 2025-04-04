Об этом коллектив сообщил в инстаграме, передает Show 24. Концерт состоится 31 мая 2025 года.

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Участники группы "Курган и Agregat" осознают, что если бы не Силы обороны Украины, этого выступления не произошло бы. Поэтому вся прибыль с концерта пойдет на помощь украинским защитникам и защитницам.

Не думаем, что здесь уместно еще что-то писать. Просто приглашаем вас на концерт, в который ни слушатели, ни музыкальные критики и сама группа, в принципе, никогда не верили,

– говорится в заметке.

Важно! Билеты на концерт группы "Курган и Agregat" во Дворце спорта можно приобрести по ссылке.

"Курган и Agregat" выступят во Дворце спорта / Афиша, фото из инстаграма группы

Реакция сети

"Пацаны! Наконец это произошло! Вы лучшие!", – написала Екатерина Павленко.

"Аху*ть! Я извиняюсь!"

"Боже, дай нам столько здоровья, чтобы это пережить".

"Ну, это сильно! Поздравляю".

"Это лютый поджог".

Напомним, что 12 апреля Надя Дорофеева во второй раз соберет Дворец спорта. Первый концерт состоялся 22 ноября 2024 года. Артистка готовит масштабное шоу с любимыми хитами и звездными гостями.