Трек "Зайві слова" появился на ютуб-канале Винника, пишет Show 24. Однако певец анонсировал ее еще раньше.

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Олег Винник анонсировал песню "Зайві слова" 8 марта, в Международный женский день.

В такой сияющий, весенний день, сияйте, мои дорогие девушки! Лишние слова, когда от вашей невероятной красоты так щедро улыбаются небеса! Ожидайте новую песню "Зайві слова" уже скоро!,

– написал певец.

Олег Винник – "Зайві слова": смотрите видео онлайн

Как отмечают СМИ, песню "Зайві слова" Олег Винник исполнил во время национальной музыкальной премии "Украинская песня года", которая состоялась 16 февраля 2022 года. Тогда певец признался, что закончил работать над ней накануне концерта.

Трек "Зайві слова" о взаимной любви, ведь когда она есть – слова лишние. Этот тот же стиль, что и в песнях "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі", он содержит украинскую фольклорно-этническую тематику,

– рассказывал Винник.

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