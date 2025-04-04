Трек "Зайві слова" з'явився на ютуб-каналі Винника, пише Show 24. Однак співак анонсував її ще раніше.

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Олег Винник анонсував пісню "Зайві слова" 8 березня, у Міжнародний жіночий день.

В такий сяючий, весняний день, сяйте, мої любі дівчата! Зайві слова, коли від вашої неймовірної краси так щедро усміхаються небеса! Очікуйте нову пісню "Зайві слова" вже скоро!,

– написав співак.

Олег Винник – "Зайві слова": дивіться відео онлайн

Як зазначають ЗМІ, пісню "Зайві слова" Олег Винник виконав під час національної музичної премії "Українська пісня року", яка відбулася 16 лютого 2022 року. Тоді співак зізнався, що закінчив працювати над нею напередодні концерту.

Трек "Зайві слова" про взаємне кохання, адже коли воно є – слова зайві. Цей той самий стиль, що й у піснях "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі", він містить українську фольклорно-етнічну тематику,

– розповідав Винник.

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