Евтух, Тополя, Остапчук и другие: звезды, чьи дома разрушили российские оккупанты
- Дом блогера Даши Евтух и ее мужа был разрушен российским ударным беспилотником в начале апреля 2026 года в Полтаве.
- Несколько других украинских звезд, включая Владимира Остапчука, Софию Нерсесян, Тараса Тополю и Валерия Харчишина, также пострадали в результате обстрелов во время войны.
Новость об уничтожении дома блогера Даши Евтух и ее мужа Александра Глазового быстро распространилась по сети. В результате российского обстрела их дом был полностью разрушен.
Впрочем, эта история – лишь одна из многих: за время полномасштабной войны свои дома потеряли и другие украинские звезды. Что известно о доме Евтух и кто еще из известных украинцев пострадал – читайте далее в материале 24 Канала.
Даша Евтух и Александр Глазов
1 апреля россияне ударили по Полтаве ударными беспилотниками. Один из БПЛА упал возле входной двери частного дома блогеров Даши Евтух и Александра Глазового – входная зона пострадала больше всего. Рядом также повреждены несколько соседних зданий и автомобилей. Муж инфлюенсера в комментарии Суспільному рассказал, что этот дом – единственная недвижимость их семьи. Жилье он приобрел пять лет назад. Сначала там жили супруги, а впоследствии дом сдавали в аренду. К счастью, никто не пострадал.
Владимир Отспачук и Кристина Горняк
Ночью 22 февраля от обстрелов пострадал дом Владимира Остапчука и его бывшей жены Кристины Горняк в коттеджном городке "Золоче" в Киевской области. Фасад посечен обломками, часть стен повреждена, окна выбиты, забор разрушен. Фото разрушенного дома в своем телеграм-канале публиковала Екатерина Полтавская, нынешняя жена ведущего. Известно, что бывшие супруги продают этот дом.
София Нерсесян
В начале 2026 года серьезно пострадал многоквартирный дом, в котором живет София Нерсесян, представительница Украины на Детском Евровидении 2025. Юная исполнительница сообщила об этом в своем инстаграме, опубликовав видеозаписи разрушенного дома. "Самая страшная ночь в моей жизни", – написала тогда София в сторис.
Тарас и Елена Тополи
Летом 2025 года российская ракета попала в дом рядом с жильем Тараса и Елены Тополи, в результате чего был полностью уничтожен подъезд пятиэтажной хрущевки. Взрывная волна серьезно повредила квартиру артистов: выбило и выгнуло бронированные двери, частично разрушило стены, а внутри все было разбито. К счастью, никто из семьи не пострадал. В программе "33 вопроса" на Люкс ФМ Тарас Тополя рассказал, что восстановление квартиры обошлось семье примерно в два миллиона гривен.
Валерий Харчишин
До начала полномасштабного вторжения России в Украину фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин жил в частном доме под Гостомелем. Когда россияне вторглись в Киевскую область, дом был уничтожен дотла. 27 марта 2022 года музыкант сообщил об этом в фейсбуке.
Кто еще из звезд рассказывал, что россияне повредили их жилье?
- Во время одной из массированных атак ударными дронами по Киеву шахед попал в первый подъезд жилого дома, где с семьей живет актер Андрей Исаенко, звезда сериала "Женский доктор".
- Также россияне разрушили родительский дом Оли Цибульской в Ирпене, а еще снаряд оккупантов попал в дом одного из самых известных украинских телепродюсеров Игоря Кондратюка.