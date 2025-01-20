Зашоренность не красит, – известный актер высказался о языковом скандале с Кадочниковой

Народный артист Украины Лесь Заднепровский высказался относительно языкового скандала, в который попала Лариса Кадочникова. Актриса отказалась переходить на украинский язык на церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова.

После инцидента звезда "Теней забытых предков" объяснила, что тогда растерялась. Однако актер не верит в оправдание коллеги, передает 24 Канал со ссылкой на его интервью для OBOZ.UA.

К слову Забужко резко отреагировала на языковой скандал с Кадочниковой: "Уважайте Закон и заткнитесь"

По словам Леся Заднепровского, Лариса Кадочникова – опытная актриса, которая всю жизнь играет на сцене театра и снимается в кино. Поэтому мужчина не верит, что она "вдруг испугалась".

И играть в таких фильмах, которые стали знаковыми для украинского общества, а потом говорить "какая разница" – тоже недопустимо. Она заявила со сцены, что достаточно того, что в театре играет на украинском. Получается, использует язык, чтобы только отработать зарплату? Человек, который всю жизнь прожил в Украине, не смог выучить язык. Это об ограниченности или великодержавной тупости,

– высказался Заднепровский.

Лесь Заднепровский о скандале с Кадочниковой

Актер подчеркнул, что Кадочникова знает, что в Украине идет война.

Такая, извините, зашоренность не украшает актрису, которая занимала почетное место в пантеоне украинского кинематографа. У меня к ней отношение было совсем другое, а теперь этого человека для себя вычеркнул,

– заявил народный артист Украины.

Лесь Заднепровский поделился, что знаком с Ларисой Кадочниковой. Коллеги работали вместе в театре, а также снимались в кино. Когда мужчина закончил театральный институт, то играл в Театре Леси Украины четыре года, актрисой которого является звезда "Теней забытых предков". Однако впоследствии его пригласили в театр Франко.

Напомним, что на днях о языковом скандале с Ларисой Кадочниковой высказалась писательница Оксана Забужко. Она заявила, что "как самостоятельного явления такой украинской актрисы не существует, существует – первая жена Юрия Герасимовича Ильенко". Кроме того, осудила позицию Национального союза кинематографистов Украины.