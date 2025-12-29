Звезда "Фабрики звезд" Лавика впервые стала мамой и рассекретила пол ребенка

Певица Лавика (Любовь Юнак), которая участвовала в 3 сезоне "Фабрики звезд", впервые стала мамой. Она показала кадры из роддома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Лавики. У певицы и ее мужа Дмитрия Вознюка родился сын.

Лавика рожала в Киевском городском роддоме №7. Она поделилась фотографией с мужем, которую сделала перед родами. Позже певица показала фотографию, где держит маленькие капчики.

Лавика и Дмитрий Вознюк в роддоме / Скриншот из инстаграма певицы

Лавика впервые стала мамой / Скриншот из инстаграма певицы

Впоследствии Лавика опубликовала первое видео с новорожденным сыном. Пока она не рассекретила имя мальчика.

Лавика родила сына / видео из инстаграма певицы

Муж Лавики, Дмитрий Вознюк, поделился в инстаграме нежным фото с любимой. Так, стало известно, что Лавика родила вчера, 28 декабря. В комментариях под постом люди поздравляют семью с пополнением.

Сегодня моя любовь подарила мне сына,

– написал он.

Что известно о личной жизни Лавики?