Мне было очень больно: певица LELÉKA упрекнула финалиста Евровидения за песню группы "Тату"

Представительница Украины на Евровидении-2026, певица LELÉKA, отреагировала на поступок своего греческого коллеги по конкурсу Akylas. Артист возмутил украинцев исполнением песни российской группы "Тату", которая открыто поддерживает войну против Украины.

В своем инстаграме представитель Греции на песенном конкурсе этого года опубликовал видео, в котором исполняет кавер на англоязычный хит российской группы – All the Things She Said.

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Такой выбор композиции неприятно поразил украинских фанатов, ведь участницы дуэта "Тату" являются ярыми сторонницами путинского режима и оправдывают российскую агрессию.

Akylas / Видео из инстаграма

Украинская певица LELÉKA не смогла обойти эту ситуацию стороной и оставила публичное обращение под роликом греческого исполнителя. Она напомнила коллеге о кровавом обстреле Киева, в результате которого 3 июля в столице объявили день траура, и подчеркнула недопустимость продвижения культуры страны-агрессора.

"Сегодня в Киеве день траура. В результате одного из крупнейших российских нападений на город за последние месяцы погибло не менее 30 человек, 99 получили ранения, а 10 до сих пор числятся пропавшими без вести. Песня, которой ты поделился, написана российской группой, открыто поддерживающей террористическое государство, ответственное за эти атаки. Мне было очень больно услышать эту песню от тебя. Я искренне надеюсь, что это связано с неосведомленностью, а не с равнодушием, ведь равнодушие – это то, чего мы просто не можем себе позволить. Сегодня этот террор разрушает украинские города. Завтра он может распространиться еще дальше",

– написала артистка.



LELÉKA оставила комментарий / Скриншот из инстаграма

Напомним, что LELÉKA заговорила о личной жизни. Певица откровенно призналась, что целовалась со своим коллегой-бандуристом, однако сейчас между ними только дружба.