Наконец-то дома: LELÉKA вернулась в Киев после Евровидения-2026

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA вместе с командой вернулась в Киев.

Об этом сообщило Общественное. Евровидение. На перроне в столице певица рассказала о своих планах на ближайшее время.

Виктория Лелека (настоящее имя артистки, – 24 Канал) очень счастлива вернуться домой.

Мне хочется в спячечку на неделю, чтобы вообще забыть обо всех. А потом начать писать музыку. Так очиститься и писать музыку,

– сказала артистка в комментарии "Новости.LIVE".

В то же время добавила, что придется еще пойти на интервью, чтобы рассказать зрителям о ее участии в песенном конкурсе.

Что известно об участии LELÉKA в Евровидении-2026?

За победу в конкурсе украинская певица боролась вместе с представителями еще 34 стран. В гранд-финале Евровидения Украина заняла 9 место с 221 баллом: 54 от жюри и 167 от зрителей.

LELÉKA выступала на сцене вместе с бандуристом Ярославом Джусем. Ее образ и номер был полон символизма. После гранд-финала LELÉKA заявила, что довольна собой. "Все было на самом высоком уровне, на который я способна. От себя я дала все. Мы звучали достойно, мы звучали достойно, мы говорили о том, что нам важно", – сказала певица после выступления.

Напомним, что конкурсная песня LELÉKA для Евровидения-2026 называется Ridnym и рассказывает о надежде и внутренней силе, которая помогает начать снова даже в сложные моменты.