Родился таким маленьким, – Леся Никитюк растрогала архивными фото с сыном

19 июня телеведущая Леся Никитюк поделилась архивными фотографиями со своим сыном Оскаром, которому исполнился год.

По случаю праздника звезда трогательно поздравила мальчика в Instagram-сторис. Она вспомнила день его рождения и первые моменты жизни.

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Год назад ты родился таким маленьким, но таким сильным мальчиком. В первую ночь под звуки тревоги и ракетного грома ты спал. Ты уже знал, что наша с папой любовь будет защищать тебя всегда,

– написала Леся Никитюк.

И с юмором добавила: "Ну как так может быть? Родился маленький, сморщенный. Мы думали, наш дед с того света вернулся. А сейчас – 12 килограмм вкусняшок".

Леся Никитюк поздравила сына Оскара с днем рождения / Скриншоты из Instagram-сторис

Телеведущая также показала кадры с отдыха, прогулок с их домашним питомцем Рафиком, а также тёплые домашние фото.

Леся Никитюк показала архивные фото с сыном / Скриншоты из Instagram-сторис

Что известно о сыне Леси Никитюк?

После рождения первенца Леси Никитюк в сети начали распространяться слухи, что ребенка якобы могла выносить суррогатная мать. Причиной таких домыслов стало то, что телеведущая до последнего скрывала беременность. Впрочем, сама Никитюк впоследствии опровергла эти слухи.

Сына телеведущая родила в Киевском городском роддоме №1. Отцом мальчика является военнослужащий Дмитрий Бабчук. Во время родов он находился рядом и ждал появления малыша у родильного зала.

Впоследствии Леся и Дмитрий назвали первенца Орестом.

В то же время после рождения ребенка телеведущая не стала надолго уходить в декрет. Она довольно быстро вернулась к работе, возобновив съемки на телевидении и проведение мероприятий в роли ведущей.