Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом

Недавно стало известно, что украинская телеведущая Леся Никитюк обручилась с военнослужащим. Теперь она показала редкое фото с возлюбленным.

Пара сделала фотографию в зеркале, как в начале их отношений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дмитрия Бабчука.

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Так, жених Леси Никитюк выставил сторис. На фото Дмитрий позирует в военной форме, а телезвезда – в патриотической футболке с трезубцем. На снимке пара нежно обнимается.



Леся Никитюк с женихом / Скриншот из инстаграм-сторис

На фотографии можно заметить трогательную деталь. Военный носит маленькую фотографию Леси в чехле своего телефона.

Что известно об отношениях Никитюк и Бабчука