Сергей Танчинец впервые высказался о новом периоде в отношениях с любимой. Он поделился, когда бы хотел сыграть свадьбу с Юлианой, в интервью M1 music, передает Show 24.

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Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ признался, что не будет ждать завершения войны. Вероятно, пара поженится в свободное время от концертов. Однако точную дату певец не назвал.

Я сейчас мог бы сказать, что это после победы. Но, видимо, это еще не скоро будет, к сожалению. Поэтому мы найдем время в концертном графике, сделаем это действие и потом сообщим,

– рассказал Сергей Танчинец.



Сергей Танчинец с невестой / Фото из инстаграма Сергея Танчинца

Что известно о личной жизни фронтмена БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ?

Сергей Танчинец более 15 лет находился в браке с женой Анной. У бывших супругов родилось двое детей – дочь Анастасия и сын Лукьян. Пара сообщила о разводе в сентябре 2023 года.

В 2024 году появились первые слухи о романе Сергея с его пиарщицей Юлианой. 9 мая девушка подтвердила, что у них отношения. 2 июля 2025 года пара обручилась. Ранее Юлиана Корецкая резко ответила на упреки, что она якобы была любовницей артиста.