Сергій Танчинець вперше висловився про новий період у стосунках з коханою. Він поділився, коли б хотів зіграти весілля з Юліаною, в інтерв'ю M1 music, передає Show 24.

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Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зізнався, що не чекатиме завершення війни. Ймовірно, пара одружиться у вільний час від концертів. Однак точну дату співак не назвав.

Я зараз міг би сказати, що це після перемоги. Але, мабуть, це ще не скоро буде, на жаль. Тому ми знайдемо час у концертному графіку, зробимо цю дію та потім повідомимо,

– розповів Сергій Танчинець.



Сергій Танчинець з нареченою / Фото з інстаграму Сергія Танчинця

Що відомо про особисте життя фронтмена БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ?

Сергій Танчинець понад 15 років перебував у шлюбі з дружиною Анною. У колишнього подружжя народилось двоє дітей – донька Анастасія і син Лук'ян. Пара повідомила про розлучення у вересні 2023 року.

У 2024 році з'явилися перші чутки про роман Сергія з його піарницею Юліаною. 9 травня дівчина підтвердила, що у них стосунки. 2 липня 2025 року пара заручилася. Раніше Юліана Корецька різко відповіла на закиди, що вона нібито була коханкою артиста.