Пятого октября дочь телеведущей и скандального шоумена Андрея Доманского отмечает день рождения. По этому случаю звездная мама посвятила имениннице пост в инстаграме, обратившись к ней теплыми словами:

Моя дорогая Василинка! Пусть свободный ветер всегда играет в твоих волосах, в мыслях – свобода, а твое желание менять мир к лучшему всегда находит свой путь. И пусть верные друзья всегда будут рядом! Ну и я тоже буду держаться где-то неподалеку, люблю!

– написала Лидия.

Сейчас Василина живет во Франции, где получает высшее образование в области политических наук. Как рассказала телеведущая, она хотела лично приехать к дочери на праздник, однако та отказала маме из-за плотного графика и студенческих планов.

Ты, мам, конечно, можешь приехать и поздравить, но у меня до вечера занятия, а потом будут друзья. И еще мы представляем нашу украинскую ассоциацию в университете, ну то есть ты понимаешь,

– процитировала дочь ведущая, пошутив о жизненных приоритетах 19-летней студентки.

Лидия Таран с дочерью / фото из инстаграма

Напомним, Лидия Таран и Андрей Доманский ранее состояли в браке, однако их отношения закончились разрывом. После начала полномасштабного вторжения России телеведущая вместе с дочерью уехала за границу. Сейчас Лидия живет во Франции, где продолжает работать, пока Василина учится в университете.

Кстати, Леся Никитюк показала подросшего сына и рассказала о его дебошах.