П'ятого жовтня донька ведучої та скандального шоумена Андрія Доманського святкує день народження. З цієї нагоди зіркова мама присвятила іменинниці допис в Instagram, звернувшись до неї теплими словами:

Люба моя Василинко! Хай вільний вітер завжди буде у твоєму волоссі, в думках – свобода, а твоє бажання змінювати світ на краще завжди знаходить шлях. І хай вірні друзі завжди будуть поруч! Ну і я також триматимусь десь неподалік, люблю!

– написала Лідія.

Зараз Василина мешкає у Франції, де здобуває вищу освіту в галузі політичних наук. Як розповіла телеведуча, вона хотіла особисто приїхати до доньки на свято, проте та відмовила маму через шалений розклад та студентські плани.

Ти, мам, звісно, можеш приїхати і привітати, але в мене до вечора пари, а потім будуть друзі. І ще ми представляємо нашу українську асоціацію в універі, ну тобто ти розумієш,

– процитувала доньку ведуча, пожартувавши про життєві пріоритети 19-річної студентки.

Лідія Таран з донькою / фото з інстаграму

Нагадаємо, Лідія Таран і Андрій Доманський раніше були у шлюбі, проте їхні стосунки завершилися розривом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії телеведуча разом із донькою виїхала за кордон. Зараз Лідія мешкає у Франції, де продовжує працювати, поки Василина навчається в університеті.

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