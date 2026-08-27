Фотографии с визита были опубликованы в инстаграме. На них видно, как актер общается с маленькими обитателями "Дачи" и проводит с ними время.

Шрайбер приехал, чтобы лично познакомиться с детьми и увидеть, как работает "Дача". Актер является соучредителем благотворительной организации BlueCheck Ukraine, которая с 2022 года поддерживает фонд "Запорука" и его проекты, в частности "Дачу".

За это время BlueCheck Ukraine помогала "Запоруке" поддерживать семьи, больницы и закупать необходимое медицинское оборудование. В частности, в прошлом году организация присоединилась к поддержке семейных домов "Дача" в Киеве и Львове.

Во время встречи Шрайбер пообщался с детьми и принял участие в творческой мастерской. Один из мальчиков, Денис, спел для гостя, а актер аккомпанировал ему битами. Также дети сделали для Шрайбера футболку с надписью "Дача".

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Нам очень хотелось, чтобы после стольких лет поддержки Лиев увидел "Дачу" вживую. Поэтому с радостью показали ему наш дом и познакомили с дачниками,

– рассказали представители семейного дома.

Не обошлось и без памятного момента для самого актера. Мальчик Антон попросил Шрайбера оставить автограф на его гипсе.

Лиев Шрайбер посетил тяжелобольных детей в Украине. Смотрите видео онлайн:

Отметим, что во время своего визита в Киев Лиев Шрайбер также побывал в Соломенском районе столицы, который недавно пострадал от вражеского обстрела.