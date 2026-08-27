Кадри з візиту опублікували в інстаграмі. На них видно, як актор спілкується з маленькими мешканцями "Дачі" та проводить із ними час.

Шрайбер приїхав, щоб особисто познайомитися з дітьми та побачити, як працює "Дача". Актор є співзасновником благодійної організації BlueCheck Ukraine, яка з 2022 року підтримує фонд "Запорука" та його проєкти, зокрема "Дачу".

За цей час BlueCheck Ukraine допомагала "Запоруці" підтримувати родини, лікарні та купувати необхідне медичне обладнання. Зокрема, торік організація долучилася до підтримки родинних домів "Дача" у Києві та Львові.

Під час зустрічі Шрайбер поспілкувався з дітьми та взяв участь у творчій майстерці. Один із хлопчиків, Денис, співав для гостя, а актор акомпанував йому бітами. Також діти зробили для Шрайбера футболку з написом "Дача".

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Нам дуже хотілося, щоб після стількох років підтримки Лієв побачив "Дачу" наживо. Тож із радістю показали йому наш дім і познайомили з дачниками,

– розповіли представники родинного дому.

Не обійшлося й без пам'ятного моменту для самого актора. Хлопчик Антон попросив Шрайбера залишити автограф на його гіпсі.

Лієв Шрайбер відвідав важкохворих дітей в Україні. Дивіться відео онлайн:

Зазначимо, що під час свого візиту до Києва Лієв Шрайбер також побував у Солом'янському районі столиці, який нещодавно постраждав від ворожого обстрілу.