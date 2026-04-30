Забыли про 2014 год: что не так с позицией Максима Галкина, которым восхищаются украинцы

После свадьбы украинской модели Ники Кузнецовой и грузинского бизнесмена Ники Ломии в Каннах в социальной сети Threads активно обсуждают российского шоумена Максима Галкина. Дело в том, что он был ведущим праздника, где исполнил украиноязычную песню Иво Бобула – "Разговор с тобой".

Некоторые украинцы начали восхищаться тем, что россиянин выучил наш язык, в частности известный психолог и блогер Наталья Холоденко. Недавно она встретила Галкина и заявила, что они общались на украинском. Однако позиция шоумена не такая уж и проукраинская. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

Что не так с позицией Максима Галкина?

Максим Галкин осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Из-за "антивоенной" позиции шоумена в сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло его в список "иностранных агентов".

Однако не стоит забывать, что российско-украинская война началась в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, Донецкую и Луганскую области, а Галкин вместе с женой и детьми покинул Родину только в 2022 году.

До 24 февраля 2022 года шоумен не осуждал российскую агрессию против Украины. Он позволял себе унизительные шутки об украинцах и даже посетил оккупированный Россией Крым: 12 июня 2014 года Галкин и певица Пелагея были ведущими концерта в Крыму, посвященном Дню России.

Говорят, что Крым – это Россия в миниатюре. Здесь испокон веков живут в мире и согласии разные национальности, уважая и понимая друг друга,

– сказал шоумен со сцены.

Максим Галкин на концерте ко Дню России в Ялте, 12 июня 2014 год / Скриншот с видео

Так, в ноябре 2021 года Максима Галкина внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Однако в июне 2022 года шоумена исключили из "черного списка".

Кстати, в прошлом году в большом интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Алла Пугачева, которая является женой Галкина, повторила пропагандистский нарратив о войне между "братскими народами", призналась, что когда-то агитировала и голосовала за Владимира Путина, заявила, что ее Родина "очень пострадала от войны". Более того, в конце разговора певица сказала, что "всем сердцем любила Россию и любит".

