Звезда "Дизель шоу" и командир разведывательного взвода: Максим Нелипа погиб на фронте

Еще одна потеря постигла актерское сообщество 14 мая. Стало известно, что погиб Максим Нелипа – звезда "Дизель шоу".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Оскина.

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Что известно о смерти Максима Нелипы

Украинский актер Дмитрий Оскин поздно вечером 14 мая выложил скриншот сообщения жены Нелипы о смерти мужа.

Она сообщила, что Максим Нелипа погиб еще 12 мая в бою.

Я пишу это и сама себе не верю! Так не должно было произойти! Пока еще очень мало информации.

В части, где Нелипа служил в последнее время и командиром которой был назначен, объяснили: обстоятельства выясняют, продолжается следствие. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно подождать.

"У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, мои глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря, с которой теперь придется как-то жить. Будь проклята, война!" – написала жена Нелипы Тамара.

Она добавила, что Максим всегда улыбался.

Кто такой Максим Нелипа

Это украинский актер и телеведущий.

Он родился в Киеве, учился в КПИ имени Игоря Сикорского на инженера-приборостроителя и участвовал в КВН. Впоследствии стал шоуменом и ведущим проектов на украинском телевидении – "Проиграй миллион", "Кто там?", "Народная звезда". Принимал участие в "Танцах со звездами".

Был участником проектов "Дизель Студио" (скетч-ком "На троих", концертное шоу "Дизель Шоу").

В ВСУ присоединился в марте 2022 года. На 2023 год был старшим лейтенантом.

"Вот когда можно с уверенностью сказать, что попрощался на неопределенный срок с творческими заботами шоумена. А насчет инженерных навыков, приобретенных в аудиториях альма-матер, здесь все наоборот. Вовремя вспомнил, что разбираюсь в программировании, умею пользоваться паяльником, и еще в школьные годы неплохо стрелял по мишеням в тире", – говорил он тогда.

В январе Нелипа был серьезно ранен и перенес три операции. Его брат просил о помощи и очертил, чем занимается актер на фронте.

Пожалуй, не стоит напоминать, кто он и чем известен раньше. Теперь он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он норм. "Выступает" в ВСУ – устраивает с помощью БПЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт к Кобзону и на КВН к Маслякову. В новостях вы можете о таком читать, однако – без подробностей.

Сам Максим потом добавил, что ранение не было тяжелым, и благодарил врачей. В соцсетях он писал очень мало – преимущественно выкладывал свои фото и собирал на разведывательный взвод.

У Максима Нелипы остались сын и дочь.