Сын Максима Нелипы может не приехать на похороны отца: брат телеведущего объяснил почему

12 мая на фронте погиб актер и телеведущий Максим Нелипа. Его брат Андрей рассказал, что семья готовится к похоронам. Однако сын павшего украинского защитника может не приехать.

Об этом Андрей Нелипа рассказал в комментарии украинской службе BBC, передает Show 24. Он объяснил, почему сын телеведущего может не приехать на похороны отца.

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Андрей Нелипа рассказал, что в начале полномасштабного вторжения 17-летний парень вместе с матерью выехал в Израиль как беженец, где и проживает сейчас. Он присоединился к израильским вооруженным силам, как требует процесс репатриации. Сын Максима Нелипы уже совершеннолетний и, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Израиля.

Военнослужащего похоронят в конце этой недели на Байковом кладбище – это просьба матери.

Колонна будет двигаться от госпиталя до Майдана. Там сделают остановку. А тогда пойдут на прощание в ДК КПИ, где учился Максим,

– отметил Андрей Нелипа.

Как только получат разрешение на захоронение, объявят дату похорон. Андрей хотел организовать все так, чтобы на прощание с братом приехали родственники из-за рубежа, в том числе и мужчины. К подготовке похорон также привлечены работники ТЦК, которые объяснили, что закон для всех один и исключений нет.

Если человек призывного возраста и является гражданином Украины, а он по факту является гражданином Украины и он призывного возраста, то исключений для этого нет,

– объяснил брат Максима Нелипы.

Андрей отметил, что сыну Максима Нелипы разрешение на выезд из Израиля должно дать командование, ведь он является военнослужащим ЦАХАЛа. Однако не факт, что парень сможет вернуться, если его получит.

Ехать или не ехать – должен решить сам парень,

– отметил Андрей.

Позже стало известно, что семья из Израиля не приедет на похороны. Они приняли такое решение из-за дальней дороги и сложной логистики. Родственники посетят могилу Максима Нелипы через некоторое время.

Андрей Нелипа рассказал, что запишет прощание с братом на видео и передаст его сыну погибшего защитника, если парень таки не приедет.

Мы передадим некоторые личные вещи отца, а также денежные помощь, которую выделит государство. Но вопрос о возвращении он должен решить сам,

– сказал он.

Что говорят в ГПСУ

Представитель председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, что после пересечения границы парню нужно будет стать на воинский учет, а тогда оформить отсрочку на основании документов о гибели отца. Для выезда из Украины сыну Максима Нелипы надо три документа:

документ, подтверждающий родственные связи;

письменное подтверждение гибели отца;

справка об отсрочке от мобилизации и отметка о ней в военно-учетном документе.

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