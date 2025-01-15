Уже 3 операции: ведущий Максим Нелипа, который в ВСУ, получил серьезное ранение

Максим Нелипа, который ранее был известен как знаменитый украинский ведущий, сегодня находится в рядах ВСУ. Защитник получил серьезное ранение на фронте.

Об этом сообщил брат Максима Нелипы, Андрей. Он опубликовал сообщение в фейсбуке, передает 24 Канал.

Важно Известный актер-воин, который получил ранения на фронте, нуждается в финансовой помощи

Брат шоумена не рассказал деталей относительно ранения. Лишь уточнил, что Максим Нелипа находится в отделении челюстно-лицевой хирургии и перенес несколько операций.

Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту самую имени Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже три операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат,

– рассказал Андрей Нелипа.

Заметим, если вы хотите присоединиться к помощи Максиму Нелипе, переходите по ссылке на "монобанк". Номер карты ПриватБанка – 4731 2196 5723 2603, PayPal – Nelimax252@gmail.com.

Андрей Нелипа добавил, что сейчас его брат не просто шоумен, а защитник Украины и воин. Теперь сфера деятельности Максима – "выступать" в ВСУ и с помощью БпЛА устраивать "зажигательные шоу" для российских оккупантов.



Максим Нелипа / Фото из фейсбука Андрея Нелипы

Чем известен Максим Нелипа