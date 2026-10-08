Во время съемок шоу "Кто сверху?" на Новом канале MamaRika рассказала о своих привычках, которые помогают ей поддерживать форму. Певица сочетает физические нагрузки с простыми правилами питания, сообщает 24 Канал.

Честно скажу сразу – у меня очень хорошая генетика. Это, наверное, главная причина, почему мне удается так хорошо выглядеть. Хочется, чтобы девушки принимали это во внимание, потому что фактор генетики действительно важен,

– отметила MamaRika.

В то же время она регулярно занимается спортом. Исполнительница ходит на йогу и в спортзал, а недавно открыла для себя кинезиотерапию, которая помогает ей работать над осанкой и восстанавливаться после травм, полученных из-за гастролей, переездов и выступлений на каблуках.

MamaRika / Фото из инстаграма певицы

Особое внимание артистка уделяет питанию. Она рассказала, что пьет много воды и старается не злоупотреблять фастфудом и сладкими газированными напитками. По словам MamaRika, в ее семье также стараются есть больше продуктов с клетчаткой и белком. При этом певица не считает, что нужно полностью отказываться от любимой еды.

Каждый живой человек может иногда позволить себе что-то вредное, и это нормально,

– подчеркнула MamaRika.

Самым важным приемом пищи для певицы является завтрак. Обычно утренними блюдами в их семье занимается муж Сергей Середа. Любимой классикой пары является творог с фруктами и орехами, который дает мощный заряд энергии на весь день. Также артистка обожает овсянку, но готовит ее исключительно на воде или растительном молоке. От коровьего молока она полностью отказалась, ведь альтернативные варианты лучше подходят ее организму. Третий фаворит – яичница или омлет с большим количеством зелени, свежими овощами и отварной курицей или сосисками.

Кстати, ранее своим внешним видом поразила публику победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень. Через пять месяцев после рождения дочери она похудела на 27 килограммов.