Під час зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі MamaRika розповіла про свої звички, які допомагають їй підтримувати форму. Співачка поєднує фізичні навантаження з простими правилами харчування, передає 24 Канал.

Чесно скажу відразу – у мене дуже хороша генетика. Це, напевно, найбільша причина, чому мені вдається мати такий гарний вигляд. Хочеться, щоб дівчата брали це до уваги, бо чинник генетики справді важливий,

– зазначила MamaRika.

Водночас вона регулярно займається спортом. Виконавиця ходить на йогу та в спортзал, а нещодавно відкрила для себе кінезіотерапію, яка допомагає їй працювати над поставою та відновлюватися після травм, які вона отримала через гастролі, переїзди та виступи на підборах.

MamaRika / Фото з інстаграму співачки

Окрему увагу артистка приділяє харчуванню. Вона розповіла, що п'є багато води та намагається не зловживати фастфудом і солодкими газованими напоями. За словами MamaRika, у її родині також намагаються їсти більше продуктів із клітковиною та білком. При цьому співачка не вважає, що потрібно повністю відмовлятися від улюбленої їжі.

Кожна жива людина може інколи дозволити собі щось некорисне, і це нормально,

– підкреслила MamaRika.

Найважливішим прийомом їжі для виконавиці є сніданок. Зазвичай ранковими стравами в їхній родині займається чоловік Сергій Середа. Улюбленою класикою пари є кисломолочний сир із фруктами та горіхами, який дає потужний заряд енергії на весь день. Також артистка обожнює вівсянку, але готує її виключно на воді або рослинному молоці. Від коров'ячого молока вона повністю відмовилася, адже альтернативні варіанти краще підходять її організму. Третій фаворит – яєчня або омлет із великою кількістю зелені, свіжими овочами та відвареною куркою чи сосисками.

До речі, раніше своїм зовнішнім виглядом публіку вразила переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь. За п'ять місяців після народження доньки вона скинула 27 кілограмів.