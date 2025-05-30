Мы пытались, – известная артистка объяснила, почему MARUV не поехала на Евровидение от Украины

В 2019 году певица MARUV победила в Нацотборе на Евровидение и должна была представлять Украину на международном конкурсе. Однако этого не произошло – соглашение с артисткой не подписали.

Бывший член правления "Общественного вещателя" Александра Кольцова и солистка группы "Крихітка" поделилась подробностями того инцидента в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Кольцова объяснила, что контракт с MARUV так и не был подписан из-за противоречий в позициях певицы и вещателя.

Любое участие украинского исполнителя на международной сцене – это большая ответственность перед страной. Она очень сильно не соглашалась с тем, что не может позволить себе обнять Лазарева, потому что он, мол, ее друг. И мы пытались донести: "Анечка, у нас война. Ты талантливая, но должна понять, что ты сейчас не просто артистка и не можешь позволить себе эту риторику, когда твоя страна воюет, а соотечественники под российскими бомбами",

– рассказала Александра.

В то же время исполнительница считает, что команда "Суспільного" тогда приняла правильное решение, потому что поддержка артистов, которые сотрудничают с российским шоубизнесом, что финансирует войну против Украины, недопустима.

Интервью с Александрой Кольцовой: смотрите видео онлайн

Что известно о позиции MARUV относительно войны в Украине