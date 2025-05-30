Бывший член правления "Общественного вещателя" Александра Кольцова и солистка группы "Крихітка" поделилась подробностями того инцидента в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
Интересно Как изменилась за время карьеры Маша Ефросинина, которая в 19 лет дебютировала на телевидении
Любое участие украинского исполнителя на международной сцене – это большая ответственность перед страной. Она очень сильно не соглашалась с тем, что не может позволить себе обнять Лазарева, потому что он, мол, ее друг. И мы пытались донести: "Анечка, у нас война. Ты талантливая, но должна понять, что ты сейчас не просто артистка и не можешь позволить себе эту риторику, когда твоя страна воюет, а соотечественники под российскими бомбами",
– рассказала Александра.
В то же время исполнительница считает, что команда "Суспільного" тогда приняла правильное решение, потому что поддержка артистов, которые сотрудничают с российским шоубизнесом, что финансирует войну против Украины, недопустима.
Интервью с Александрой Кольцовой: смотрите видео онлайн
Что известно о позиции MARUV относительно войны в Украине
- Еще во время Нацотбора-2019 певица сыпала заявлениями в стиле "какая разница", а впоследствии продолжила развивать карьеру в России.
- После начала большой войны Анна вышла в соцсети, где обратилась к российским захватчикам: "Российские военнослужащие задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям – отцы, а женам – их мужья".
- После этого она почти не появлялась в сети, хотя ходили слухи, что MARUV в Украине – еще в июне 2022 ее видели в одной из больниц Киева.
Впоследствии исполнительница сообщила, что находится в безопасном месте, и с ней все хорошо. Сейчас она, вероятно, живет за кодоном, где занимается творчеством.