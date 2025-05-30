Колишня членкиня правління "Суспільного мовника" Олександра Кольцова та солістка гурту "Крихітка" поділилася подробицями того інциденту в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
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Будь-яка участь українського виконавця на міжнародній сцені – це велика відповідальність перед країною. Вона дуже сильно не погоджувалася з тим, що не може дозволити собі обійняти Лазарєва, бо він, мовляв, її друг. І ми намагалися донести: "Анічко, у нас війна. Ти талановита, але маєш зрозуміти, що ти зараз не просто артистка й не можеш дозволити собі цю риторику, коли твоя країна воює, а співвітчизники під російськими бомбами,
– розповіла Олександра.
Водночас виконавиця вважає, що команда "Суспільного" тоді прийняла правильне рішення, бо підтримка артистів, які співпрацюють із російським шоубізнесом, що фінансує війну проти України, є неприпустимою.
Інтерв'ю з Олександрою Кольцовою: дивіться відео онлайн
Що відомо про позицію MARUV щодо війни в Україні
- Ще під час Нацвідбору-2019 співачка сипала заявами у стилі "какая разніца", а згодом продовжила розвивати кар'єру в Росії.
- Після початку великої війни Анна вийшла в соцмережі, де звернулася до російськоих загарбників: "Російські військовослужбовці замисліться! Військові дії й тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки".
- Після цього вона майже не з'являлась в мережі, хоч ходили чутки про те, що MARUV в Україні – ще в червні 2022 її бачили в одній з лікарень Києва.
Згодом виконавиця повідомила, що перебуває в безпечному місці, і з нею все добре. Зараз вона, ймовірно, мешкає за кодоном, де займається творчістю.