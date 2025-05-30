Колишня членкиня правління "Суспільного мовника" Олександра Кольцова та солістка гурту "Крихітка" поділилася подробицями того інциденту в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Кольцова пояснила, що контракт із MARUV так і не було підписано через суперечності в позиціях співачки та мовника.

Будь-яка участь українського виконавця на міжнародній сцені – це велика відповідальність перед країною. Вона дуже сильно не погоджувалася з тим, що не може дозволити собі обійняти Лазарєва, бо він, мовляв, її друг. І ми намагалися донести: "Анічко, у нас війна. Ти талановита, але маєш зрозуміти, що ти зараз не просто артистка й не можеш дозволити собі цю риторику, коли твоя країна воює, а співвітчизники під російськими бомбами,

– розповіла Олександра.

Водночас виконавиця вважає, що команда "Суспільного" тоді прийняла правильне рішення, бо підтримка артистів, які співпрацюють із російським шоубізнесом, що фінансує війну проти України, є неприпустимою.

Інтерв'ю з Олександрою Кольцовою: дивіться відео онлайн

Що відомо про позицію MARUV щодо війни в Україні