Как изменилась за время карьеры Маша Ефросинина, которая в 19 лет дебютировала на телевидении

Маша Ефросинина – не только телевизионная звезда, но и одна из самых популярных интервьюеров на платформе ютуб. Ведущая довольно рано дебютировала на телевидении, поэтому некоторые зрители помнят знаменитость еще совсем юной и с другим стилем.

Будущая звезда родилась в Крыму. В школе была отличницей и активисткой, а позже поступила в Киевский национальный университет имени Шевченко на переводчика с английского и испанского языков. Как Ефросинина стала популярной, что известно о ее личной жизни и как она менялась на протяжении карьеры, читайте в материале Show24.

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Дебют на телевидении и первые шаги к звездной карьере

Дебют ведущей произошел на телеканале "Первый национальный" (УТ-1) в программе "Счастливый звонок". Ефросинину заметили сотрудники "Нового канала" и пригласили вести утреннее шоу "Подъем". Там она работала вместе с Юрием Горбуновым.

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма телеведущей

Тогда Ефросинина переживала сложный период, ведь комплексовала из-за своего веса. Еще в студенческие годы она пыталась "закодироваться" от "лишнего" веса.

Мне было где-то 21 год. Я увидела объявление "Кодирую от лишнего веса", то есть ты приходишь, тебя закодировали и якобы она начинает таять на тебе. Я пришла, стоят шесть кресел и на них сидят люди в раз пять-шесть больше меня. Нам всем надели шапочки из ремешков. И тут вышла главная "жрица", она была похожа на героиню из "Семейки Адамсов". Она проходила, выбирала кого-то взглядом и кричала: "Ты больше никогда не хочешь есть" и все люди отключались,

– делилась ведущая.

Маша Ефросинина на старте карьеры / Фото из инстаграма ведущей

Такой мощный старт в карьере помог ведущей стать вожделенной персоной на телевидении. Ефросинина стала звездой не только украинских телеканалов. Она сотрудничала с российскими компаниями, участвовала в одном из эфиров британского утреннего шоу "Big Breakfast", была привлечена в проекты "Линия конфликта" на ICTV, "Звездный дуэт", "Один в поле" на канале "Интер", "Модный приговор" и др.

Также в жизни Маши появилось Евровидение, куда ее пригласили ведущей.

Маша Ефросинина высказалась о Евровидении-2005 / Скриншот из инстаграм-сторис

Актерство и ютуб

Первую роль звезда получила в сериале "5 минут до метро" 2006 года, где она сыграла журналистку. Через год снялась в клипе Виталия Козловского – "Ты хотела".

Виталий Козловский – "Ты хотела": смотрите видео онлайн

Недавно Виталий Козловский выпустил украинскую версию хита "Пинаколада" после 13 лет молчания, вернув права на свои песни.

Каждый следующий год для звезды был успешным, но в 2014 году она взяла паузу, чтобы посвятить себя материнству. Через четыре года приняла участие в проекте "Танцы со звездами", а затем села в тренерское кресло шоу "Лига смеха".

Маша Ефросинина участвовала в проекте "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

Сегодня Мария имеет собственный канал на ютубе, где берет интервью у известных звезд, а вместе с Олей Поляковой развивают совместное шоу "Взрослые девушки".

Личная жизнь

С будущим мужем Мария познакомилась возле киоска в Ялте. Тогда Тимур спросил девушку, не мог ли он где-то ее видеть. Для Ефросининой вопрос стал странным, ведь тогда ее знала вся страна.

От так, отношения у пары развивались довольно быстро, но в определенный момент мужчина просто исчез. И тогда телеведущая взяла инициативу в свои руки и предложила ухажеру сопроводить ее на престижную премию, и тот согласился.

Позже Тимур рассказал, что он взял паузу специально, ведь любил Марию, но не думал, что его жена будет успешной телеведущей. Он рассчитывал на спокойное семейное счастье. И все же сделал предложение любимой.

Через месяц после помолвки Ефросинина узнала, что беременна. В 2003 году пара отгуляла свадьбу, а в 2004 – у них родилась дочь Нана.

Свадьба Маши Ефросининой / Фото из соцсетей

В 2013 году супруги взяли паузу в отношениях и целый год жили отдельно друг от друга. И все же Тимур и Мария снова сошлись, а отношения между ними взорвались с новой силой. Уже в августе телеведущая родила сына, которого назвали Александром.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото из инстаграма звезды

Когда началась большая война, Мария с детьми выехала за границу, а ее муж стал на защиту страны. Какое-то время женщина жила на две страны – Украину и Польшу – однако впоследствии вернулась в Киев.

Сегодня супруги видятся не так часто, как того хотелось бы, ведь Тимур служит.

Где сейчас Маша Ефросинина

Как мы уже упоминали, ведущая занимается двумя проектами на ютубе. Во время войны Ефросинина приобщалась к благотворительным сборам, продолжала работать как посол ООН.

Недавно Ольга Фреймут рассказала, что почти незнакома с Ефросининой, а также добавила, что ведущей когда-то нравился ее муж Владимир Локотко. Мария же обвинила коллегу во лжи. Она заявила, что тесно работала с Ольгой в проекте "ШОУМАЅТГОУОН", а вот о симпатии к Владимиру звезда решила промолчать.