"Нет" дискриминации: Дорофеева, Полякова и другие звезды присоединились к новому проекту Ефросининой

Известная телеведущая Мария Ефросинина совместно с общественной организацией "Фонд Маша" к Международному дню борьбы за права женщин запустили социальную инициативу "Разбей клетку стереотипов". Эта кампания направлена на преодоление гендерных стереотипов в обществе и привлечение внимания к проблеме дискриминации женщин.

К этому проекту присоединилось немало известных украинских женщин. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ефросининой.

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Так, Маша Ефросинина и другие знаменитости выступили против распространенных гендерных предубеждений.

Каждая участница инициативы записала видеоманифест, в котором высказалась против одного из распространенных стереотипов. В роликах женщины метафорически разбивают клетку, символизируя освобождение от предубеждений. Среди стереотипов, которые опровергают героини кампании: "В твоем возрасте так нельзя!", "Женщина без мужчины ни на что не способна!", "Женщина должна соответствовать общепринятым стандартам красоты", "Красивая женщина не может быть умной или успешной", "Женщина не может быть лидером в армии", "Женщина должна сосредоточиться на семье, а не на карьере" и "Женщина, подвергшаяся насилию, сама виновата".

К проекту присоединились известные украинки: певица Надя Дорофеева, инфлюенсерка Даша Квиткова, офицер ВСУ Алина Михайлова, общественная активистка Ульяна Пчелкина, артистка Оля Полякова, актриса Ольга Сумская, исполнительница Анна Тринчер и комедийная артистка Настя Ткаченко.

Мы говорим "нет" стереотипам о женщинах, потому что только в свободном от них обществе – женщина счастлива и живет полноценной жизнью. Социальная инициатива "Разбей клетку стереотипов" откликнулась самым влиятельным женщинам страны, и, я уверена, откликнется каждой украинской женщине. Она доказывает, что единение и взаимоподдержка женщин – работают. И мы, женщины, должны держаться этого, потому что у каждой из нас есть плечо подруги,

– отметила Мария Ефросинина.

Заметим, 8 марта Катя Осадчая, Джамала, Оля Цибулька и другие известные артистки тоже напомнили о борьбе женщин за равенство и высказались о Международном женском дне.