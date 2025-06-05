Меган Маркл показала забавное видео с принцем Гарри, снятое во время второй беременности

Меган Маркл поделилась забавным видео с принцем Гарри. Супруги сняли его в родильном отделении больницы, когда герцогиня Сассекская была беременна дочерью Лилибет.

Меган Маркл опубликовала соответствующий ролик 4 июня, в день рождения дочери. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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На видео Меган Маркл и принц Гарри танцуют в родильном отделении больницы под песню Starrkeisha The Baby Momma Dance, которая некоторое время была популярна в тиктоке. Герцогиня Сассекская одета в черное платье, а волосы собрала в хвост. Герцог Сассекский показался в джинсах и свитере.

Четыре года назад произошло именно это. Оба наших ребенка родились на неделю позже запланированной даты... Поэтому когда острая пища, вся ходьба и акупунктура не помогли, оставалось только одно!,

– написала Меган Маркл.

Ранее Меган Маркл поделилась совместными фото с дочерью и поздравила ее с днем рождения.

Отношения Меган Маркл и принца Гарри