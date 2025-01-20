Снова надела Dior: Мелания Трамп появилась на публике в сдержанном образе перед инаугурацией

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания появились на церемонии возложения венков у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Новый выход супруги совершили в воскресенье, 19 января.

Уже сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Так, он станет 47-м президентом США, а его жена снова будет иметь роль первой леди страны, пишет 24 Канал со ссылкой на WWD.

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Для скорбного события Мелания Трамп выбрала двубортное пальто черного цвета от Dior, которое похоже на накидку. Кроме того, она обула черные ботинки до колен от Christian Louboutin. Жена новоизбранного президента США сделала свои фирменные макияж и прическу и дополнила образ черными перчатками.

Мелания Трамп на Арлингтонском национальном кладбище / Фото Getty Images

Дональд Трамп возложил венок с белыми розами на могилу. Он появился в пальто и костюме темного цвета, белой рубашке и красном полосатом галстуке. На церемонии также был новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он был одет в пальто темного цвета, белую рубашку и темно-бордовый галстук.

На лестнице Мемориального амфитеатра можно было заметить и детей республиканца: Тиффани, Иванку, Эрика и Дональда-младшего, внуков и жену Эрика Трампа Лару.

Семья Дональда Трампа на мероприятии / Фото Getty Images

Напомним, что в субботу вечером Дональд и Мелания Трамп приехали в Вашингтон, чтобы посетить инаугурационные мероприятия. Жена новоизбранного президента США прибыла в международный аэропорт Даллеса в темно-сером пальто от Dior и в белом костюме от Dolce & Gabbana.