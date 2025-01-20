Вже сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Так, він стане 47-м президентом США, а його дружина знову матиме роль першої леді країни, пише 24 Канал з посиланням на WWD.

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Для скорботної події Меланія Трамп обрала двобортне пальто чорного кольору від Dior, яке схоже на накидку. Крім того, вона взула чорні черевики до колін від Christian Louboutin. Дружина новообраного президента США зробила свої фірмові макіяж та зачіску та доповнила образ чорними рукавичками.

Меланія Трамп на Арлінгтонському національному цвинтарі / Фото Getty Images

Дональд Трамп поклав вінок з білими трояндами на могилу. Він з'явився у пальті та костюмі темного кольору, білій сорочці та червоній смугастій краватці. На церемонії також був новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс. Він був одягнений у пальто темного кольору, білу сорочку та темно-бордову краватку.

На сходах Меморіального амфітеатру можна було помітити й дітей республіканця: Тіффані, Іванку, Еріка і Дональда-молодшого, онуків та дружину Еріка Трампа Лару.

Родина Дональда Трампа на заході / Фото Getty Images

Нагадаємо, що у суботу ввечері Дональд та Меланія Трамп приїхали до Вашингтона, аби відвідати інавгураційні заходи. Дружина новообраного президента США прибула у міжнародний аеропорт Даллеса у темно-сірому пальті від Dior та у білому костюмі від Dolce & Gabbana.