Melovin перенес операцию, которую откладывал годами: "Одно из лучших решений в жизни"

Melovin решился на операцию, которую откладывал годами. Певец сделал лазерную коррекцию зрения.

Подробностями Melovin поделился в инстаграме, информирует Show 24. Артист признался, что операция по коррекции зрения – одно из лучших решений в его жизни.

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Melovin рассказал, что операция длилась 15 минут и была безболезненной. Уже на третий день у певца было четкое зрение, а до того его левый глаз видел на 25%, а правый – на 40%.

Теперь я имею стопроцентное зрение и вернулся к привычному ритму. Подходит для тех, кто много двигается или работает в активном режиме – теперь не завишу от очков или линз вообще,

– поделился Melovin.

Melovin также признался, что из-за плохого зрения мог не здороваться с людьми, поэтому у них складывалось плохое мнение о нем.

У Melovin было плохое зрение / Скриншот из инстаграма

Реакция фанов Melovin

Фаны радуются за Melovin и желают ему скорейшего восстановления в комментариях под сообщением:

"Ура, ну наконец-то! Потому что немножко что-то волновалась. Отдыхай, восстанавливайся, разглядывай, потому что эти красивенные глаза стоят того, чтобы видеть этот мир в мельчайших его деталях!"

"Хорошо, что все хорошо. Рада за тебя. Теперь мир заиграет для тебя по-новому".

"Как же я рада за тебя! Ну что ж, с прояснением! Пусть всё теперь будет чётко!"

"Искренне за тебя рада и радуюсь, что все прошло успешно. Теперь ты сможешь всех нас хорошо видеть на концертах".

"Счастлива, что твои невероятно красивые глаза отныне четко будут наслаждаться всеми красками мира".

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