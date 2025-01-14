Известный актер-воин, получивший ранение на фронте, нуждается в финансовой помощи

Украинский актер Михаил Досенко, который известен по сериалу "Вскрытие покажет", нуждается в финансовой помощи. Он получил ранение на фронте.

Во время полномасштабного вторжения актер стал на защиту Украины. Сбор средств объявила жена Михаила Досенко Александра, передает 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук-страницу.

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Не знаю, должно ли мне быть стыдно за то, что прошу помощи для моего мужа, который проходит лечение сейчас за свой счет. Говорю сразу, что этот пост – не для срачей, почему лечение платное, и не для скандалов, имеем что имеем. Пожизненно каждые полгода мой муж должен ложиться в больницу, потому что после контузии поднимается давление, становится плохо, сильные головные боли, бессонница,

– написала Александра Досенко.

Жена Михаила Досенко объявила сбор средств на помощь / Скриншот с фейсбука

По словам жены Михаила Досенко, на момент написания сообщения, было потрачено 5300 грн. Александра рассказала, что муж будет лежать в больнице месяц, и оставила ссылку на сбор средств.

Важно! Помочь Михаилу Досенко можно по ссылке.

Впоследствии Александра и Михаил поблагодарили людей за помощь.

Своими донатами, репостами вы обеспечили ему не только нынешнее лечение, но и следующее плановое через полгода. После больницы ему надо будет принимать некоторые лекарства в течение полугода, это тоже обеспечили вы все,

– отметила жена Досенко.

Александра Досенко поблагодарила людей за помощь / Скриншот с фейсбука

Коротко о службе Михаила Досенко