Ровно месяц, как тебя нет, – вдова фронтмена группы ADAM растрогала обращением к любимому
- Вдова фронтмена группы ADAM, Александра Норова, почтила память Михаила Клименко через месяц после его смерти.
- Церемония прощания с музыкантом состоялась 9 декабря в Национальной филармонии Украины при участии его близких, поклонников и известных звезд.
Вчера, 7 января, прошел месяц после смерти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Вдова музыканта, Александра Норова, почтила его память в этот день.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Норовой. Она щемяще обратилась к любимому.
Ровно месяц, как я тоскую по тебе. Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы приснился ты мне. Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда уже не поцелую. Ровно месяц, как целая вечность. Ровно месяц, как я жду тебя, как глупая. Ровно месяц, как тебя нет,
– написала Александра Норова.
Напомним, 7 декабря в инстаграме группы ADAM сообщили, что Михаил Клименко умер. С музыкантом попрощались 9 декабря в Киеве. Церемония прошла в Национальной филармонии Украины.
Почтить память Клименко пришли его родители, дети, жена, поклонники и немало звезд, в частности Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, MONATIK, Александр Педан, Геля Зозуля, ROXOLANA.
От чего умер Михаил Клименко?
19 ноября стало известно, что Михаил Клименко находится в коме. Несколько месяцев он боролся с туберкулезным менингитом.
Коллега музыканта, Илья Парфенюк, рассказал, что болезнь возникла на фоне препаратов, которыми Михаил лечил спину.
Топпиарщица Юла делилась, некоторое время Клименко жаловался на головную боль, но не придал этому должного значения: думал, что переутомление или защемление мышц.