Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Норової. Вона щемко звернулась до коханого.

Рівно місяць, як я тужу за тобою. Рівно місяць, як я мрію, щоб наснився ти мені. Рівно місяць, як я не вірю, що тебе ніколи вже не поцілую. Рівно місяць, як ціла вічність. Рівно місяць, як я чекаю на тебе, як дурна. Рівно місяць, як тебе нема,

– написала Олександра Норова.

Норова вшанувала пам'ять Клименка / Скриншот з інстаграму артистки

Нагадаємо, 7 грудня в інстаграмі гурту ADAM повідомили, що Михайло Клименко помер. З музикантом попрощалися 9 грудня у Києві. Церемонія пройшла в Національній філармонії України.

Вшанувати пам'ять Клименко прийшли його батьки, діти, дружина, шанувальники та чимало зірок, зокрема Володимир Дантес, KOLA, alyona alyona, MONATIK, Олександр Педан, Геля Зозуля, ROXOLANA.

Від чого помер Михайло Клименко?