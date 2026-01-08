Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Норовой. Она щемяще обратилась к любимому.

Ровно месяц, как я тоскую по тебе. Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы приснился ты мне. Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда уже не поцелую. Ровно месяц, как целая вечность. Ровно месяц, как я жду тебя, как глупая. Ровно месяц, как тебя нет,

– написала Александра Норова.

Норова почтила память Клименко / Скриншот из инстаграма артистки

Напомним, 7 декабря в инстаграме группы ADAM сообщили, что Михаил Клименко умер. С музыкантом попрощались 9 декабря в Киеве. Церемония прошла в Национальной филармонии Украины.

Почтить память Клименко пришли его родители, дети, жена, поклонники и немало звезд, в частности Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, MONATIK, Александр Педан, Геля Зозуля, ROXOLANA.

От чего умер Михаил Клименко?