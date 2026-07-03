Недолго и несчастливо: звездные пары, расставшиеся прямо перед алтарем
Свадьба – одно из самых важных событий в жизни пары. С заветного "да" во время предложения начинается этап подготовки к грандиозному торжеству. Большинство знаменитостей выбирают дорогостоящие свадьбы, чтобы подчеркнуть свой статус.
Однако далеко не все пары доживают до свадьбы. Некоторые из них расстаются накануне свадьбы по разным причинам. Сегодня 24 Канал расскажет о нескольких таких историях.
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Свадьбы каких знаменитостей так и не состоялись?
Леди Гага и Тейлор Кинни
Певица и актриса ни разу в жизни не была замужем. В отношениях с Тейлором она пробыла целых 5 лет. Мужчина сделал артистке предложение, однако через год все приготовления к свадьбе были отменены.
Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу
В свое время голливудский актер был женат на Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли. Но до всех этих женщин у него была еще одна возлюбленная – Гвинет Пэлтроу. Пара была вместе 2 года и собиралась пожениться. Однако ничего не сложилось.
На развитие таких событий повлияло то, что девушка была моложе избранника на 9 лет. Именно возрастной разрыв и стал причиной.
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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Возможно, не всем известно, но еще в начале 2000-х годов эта пара намеревалась пожениться. Церемонию отменили за несколько дней до даты Х. Знаменитости объясняли, что приняли такое решение из-за постоянного давления на них.
После этого они еще продолжали отношения, однако в начале 2004 года расстались.
Однако на этом их история любви не закончилась. В 2021 году бывшие влюбленные снова сошлись. Дженнифер и Бен все же поженились, однако счастье длилось недолго. В 2025 году пара урегулировала все вопросы, связанные с разводом.
Джулия Робертс и Кифер Сазерленд
Эта же пара должна была пожениться в далеком 1991 году. Однако за три дня до свадьбы Робертс отменила ее. По слухам, актриса поступила так, потому что опасалась, что мужчина ей изменял.
В день свадьбы, которая так и не состоялась, Джулию видели в компании Джейсона Патрика, который должен был быть шафером. Потом они даже недолго встречались.
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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Свадьба пары должна была состояться в Австралии в середине 2013 года, однако весной того же года торжество было перенесено. В сентябре официально объявили о расторжении помолвки.
Где-то в 2015–2016 годах Лиам и Майли снова сошлись. Ходили слухи, что влюбленные вновь обручились. В декабре 2018 года они все же сыграли тайную свадьбу, однако через год окончательно расстались.
Инсайдеры предполагали, что причиной развода мог стать бунтарский характер певицы и спокойный характер актера. Однако ходили и слухи о том, что Лиам мог изменять Майли с Дженнифер Лоуренс во время съемок фильма "Голодные игры". Что на самом деле произошло между звездной парой – неизвестно, ведь ни Лиам, ни Майли никогда не объясняли причину развода.
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