Они состоятся на площадках КВЦ "Парковый", "Украинского Дома", "Дворца спорта" и Национальной оперы Украины. Команда артиста утверждает, что концерты Монатика "станут путешествием в мир музыки, искусства и веры в светлое будущее и удивят даже самых требовательных поклонников", передает Show 24.

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Первое выступление состоится 11 февраля в КВЦ "Парковый". Артист представит новый альбом в формате музыкальной экскурсии. Выпустят только 100 билетов, средства от продажи которых направят на поддержку ВСУ.

4 июля Монатик даст концерт в "Украинском Доме".

Пространство которого превратится в музыку. Зрители смогут увидеть и услышать новые композиции в специальных постановках на всех четырех этажах здания, что погрузит их в глубины альбома "Вечно танцующий человек",

– говорится в пресс-релизе исполнителя.

20 сентября во "Дворце спорта" Дмитрий организует большую шоупрограмму "Так умеешь лишь ты", где прозвучат все хиты из его нового альбома в дуэтах с приглашенными артистами, а также любимые легендарные песни MONATIK в новых постановках.

Завершающий концерт пройдет 4 декабря в Национальной опере Украины вместе с Национальным президентским оркестром под руководством Максима Гусака. Певец представит уникальную интерпретацию альбома в оркестровом исполнении.

Эта серия концертов – не просто музыкальные события, которые разрабатывались автором со всей ему присущей любовью и ритмом. Они призваны объединять именно таких, как мы, украинцев. Каждая из шоу программ вдохновит, поможет поддержать наше ментальное здоровье и подарит такие необходимые положительные эмоции, в которых нуждаются все украинцы в эти непростые времена. Эти концерты покажут, что украинская поп-музыка на мировом уровне, а также она является инновационной и эмоционально насыщенной,

– заявляет команда артиста.

Отметим, во время событий будет проходить сбор средств в поддержку бригад ВСУ, которыми занимается Монатик. Кроме того, певец привлечет к событиям социальные инициативы, которые работают с важными вопросами нашего общества: инклюзивность, реабилитация пострадавших после войны и поддержка ментального здоровья.

Видеоприглашение Монатика: смотрите видео онлайн

Билеты на все четыре концерта Монатика уже в продаже. Их стоимость колеблется от 690 до 5 тысяч гривен. Известно, что для разработки различной концепции выступлений артист привлек трех режиссеров и даже сам взял на себя эту роль.