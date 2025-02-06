Вони відбудуться на майданчиках КВЦ "Парковий", "Українського Дому", "Палацу спорту" та Національної опери України. Команда артиста стверджує, що концерти Монатіка "стануть подорожжю у світ музики, мистецтва та віри у світле майбутнє та здивують навіть найвибагливіших шанувальників", передає Show 24.

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Перший виступ відбудеться 11 лютого у КВЦ "Парковий". Артист представить новий альбом у форматі музичної екскурсії. Випустять лише 100 квитків, кошти від продажу яких спрямують на підтримку ЗСУ.

4 липня Монатік дасть концерт в "Українському Домі".

Простір якого перетвориться на музику. Глядачі зможуть побачити та почути нові композиції у спеціальних постановках на всіх чотирьох поверхах будівлі, що занурить їх у глибини альбому "Вічно танцююча людина",

– йдеться в прес-релізі виконавця.

20 вересня у "Палаці спорту" Дмитро організує велику шоупрограму "Так вмієш лиш ти", де прозвучать всі хіти з його нового альбому у дуетах із запрошеними артистами, а також улюблені легендарні пісні MONATIK у нових постановках.

Завершальний концерт пройде 4 грудня в Національній опері України разом із Національним президентським оркестром під керівництвом Максима Гусака. Співак представить унікальну інтерпретацію альбому в оркестровому виконанні.

Ця серія концертів – не просто музичні події, які розроблялися автором з усією йому притаманною любов'ю та ритмом. Вони покликані об'єднувати саме таких, як ми, українців. Кожна з шоупрограм надихне, допоможе підтримати наше ментальне здоров'я та подарує такі необхідні позитивні емоції, яких потребують всі українці в ці непрості часи. Ці концерти покажуть, що українська попмузика на світовому рівні, а також вона є інноваційною та емоційно насиченою,

– заявляє команда артиста.

Зауважимо, під час подій буде проходити збір коштів на підтримку бригад ЗСУ, якими опікується Монатік. Крім того, співак залучить до подій соціальні ініціативи, які працюють із важливими питаннями нашого суспільства: інклюзивність, реабілітація постраждалих після війни та підтримка ментального здоров'я.

Відеозапрошення Монатіка: дивіться відео онлайн

Квитки на всі чотири концерти Монатіка вже у продажу. Їх вартість коливається від 690 до 5 тисяч гривень. Відомо, що для розробки різної концепції виступів артист долучив трьох режисерів і навіть сам взяв на себе цю роль.