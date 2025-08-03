По данным полиции, он упал с верхнего яруса стадиона. Инцидент произошел около 22:20. На место прибыли медики и правоохранители, но спасти мужчину, которому было около 40 лет, не удалось – он умер на месте, передает 24 Канал со ссылкой на The Sky News.

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Что известно о трагедии во время концерта Oasis?

Группа Oasis заявила, что они "шокированы и расстроены" этой трагедией и выразили искренние соболезнования семье погибшего.

Полиция просит всех, кто мог видеть момент падения или случайно снять его на телефон, обратиться по номеру 101, чтобы помочь в расследовании.

Один из зрителей концерта написал в соцсетях, что видел событие и назвал его "ужасным".

Известно, что концерт группы, запланированный на воскресенье, таки состоится.

Это уже 5 и последний концерт Oasis на "Уэмбли" в рамках их мирового тура "Воссоединение". Далее группа выступит в Шотландии, Ирландии, Канаде, США и снова вернется в Лондон в сентябре.

Это первые совместные выступления братьев Лиама и Ноэла Галлахеров после распада Oasis в 2009 году. Тогда братья рассорились на 16 лет. Теперь они снова выступают на одной сцене, хотя за ее пределами отношения между ними все еще напряженные.