За даними поліції, він упав із верхнього ярусу стадіону. Інцидент стався близько 22:20. На місце прибули медики та правоохоронці, але врятувати чоловіка, якому було близько 40 років, не вдалося – він помер на місці, передає 24 Канал із посиланням на The Sky News.

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Що відомо про трагедію під час концерту Oasis?

Гурт Oasis заявив, що вони "шоковані та засмучені" цією трагедією і висловили щирі співчуття родині загиблого.

Поліція просить усіх, хто міг бачити момент падіння або випадково зняти його на телефон, звернутися за номером 101, щоб допомогти у розслідуванні.

Один із глядачів концерту написав у соцмережах, що бачив подію і назвав її "жахливою".

Відомо, що концерт групи, запланований на неділю, таки відбудеться.

Це вже 5 і останній концерт Oasis на "Вемблі" в межах їхнього світового туру "Возз'єднання". Далі гурт виступить у Шотландії, Ірландії, Канаді, США та знову повернеться до Лондона у вересні.

Це перші спільні виступи братів Ліама та Ноела Галлахерів після розпаду Oasis у 2009 році. Тоді брати розварилися на 16 років. Тепер вони знову виступають на одній сцені, хоча за її межами відносини між ними все ще напружені.