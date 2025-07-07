Инцидент случился на концерте хорватского певца и музыканта Марка Перковича. Пишет Show 24 со ссылкой на Associated Press.

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На концерте в Загребе, состоявшемся в субботу вечером, Марко Перкович исполнил одну из своих самых популярных песен, которая начинается с фразы "За родину – готовы!" Сам трек называется Bojna Čavoglave.

"За родину – готовы!" – это лозунг и приветствие, которое использовали представители хорватского фашистского движения усташей и Независимого государства Хорватии (НДХ) во время Второй мировой войны.

Перкович ранее заявлял, что песня – о войне 1991-1995 годов в Хорватии, которая состоялась после того, как страна провозгласила независимость от бывшей Югославии. Певец принимал в ней участие и говорил, что трек является "свидетелем эпохи".

Войска Усташи жестоко убили десятки тысяч сербов, евреев, ромов и антифашистских хорватов в концентрационных лагерях страны. Несмотря на задокументированные преступления, некоторые националисты до сих пор считают, что лидеры этого режима – основатели независимого хорватского государства.

По словам организаторов, на концерте Марка Перковича в Загребе было полмиллиона человек. На видеозаписях, которые публикуют хорватские СМИ, фаны демонстрируют нацистское приветствие. В Хорватии такой жест карается законом, но суд разрешил певцу использовать его как часть своей песни.

Тысячи людей посетили концерт Марка Перковича / Фото AP

Отметим, что хорвату запретили выступали в некоторых европейских городах из-за пронацистских упоминаний, которые часто демонстрируются на его концертах.

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал концерты Марка Перковича, заявив, что это "проявление пронацистских ценностей". Бывший лидер сербских либералов Борис Тадич назвал выступление "большим позором для Хорватии" и "Европейского Союза", потому что он "прославляет убийство представителей одной нации, в этом случае сербской".