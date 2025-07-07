Інцидент трапився на концерті хорватського співака і музиканта Марка Перковича. Пише Show 24 з посиланням на Associated Press.

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На концерті в Загребі, що відбувся в суботу ввечері, Марко Перкович виконав одну зі своїх найпопулярніших пісень, яка починається зі фрази "За батьківщину – готові!" Сам трек називається Bojna Čavoglave.

"За батьківщину – готові!" – це гасло і вітання, яке використовували представники хорватського фашистського руху усташів та Незалежної держави Хорватії (НДХ) під час Другої світової війни.

Перкович раніше заявляв, що пісня – про війну 1991-1995 років у Хорватії, яка відбулася після того, як країна проголосила незалежність від колишньої Югославії. Співак брав у ній участь і говорив, що трек є "свідком епохи".

Війська Усташі жорстоко вбили десятки тисяч сербів, євреїв, ромів та антифашистських хорватів у концентраційних таборах країни. Попри задокументовані злочини, деякі націоналісти досі вважають, що лідери цього режиму – засновники незалежної хорватської держави.

За словами організаторів, на концерті Марка Перковича в Загребі було півмільйона людей. На відеозаписах, які публікують хорватські ЗМІ, фани демонструють нацистське вітання. У Хорватії такий жест карається законом, але суд дозволив співаку використовувати його як частину своєї пісні.

Тисячі людей відвідали концерт Марка Перковича / Фото AP

Зазначимо, що хорвату заборонили виступали у деяких європейських містах через пронацистські згадки, які часто демонструються на його концертах.

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував концерти Марка Перковича, заявивши, що це "прояв пронацистських цінностей". Колишній лідер сербських лібералів Борис Тадич назвав виступ "великою ганьбою для Хорватії" та "Європейського Союзу", бо він "прославляє вбивство представників однією нації, в цьому випадку сербської".