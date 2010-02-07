Кто победит – месседжи, сильный вокал или тренды: обзор всех песен финалистов Нацотбора-2025

Украинцы замерли в ожидании – уже завтра финал Нацотбора на Евровидение-2025. Почти каждый участник представляет разный жанр и подход и особые мысли в текстах. Казалось бы, очевидного фаворита, как это было в прошлом году, нет. Но это однозначно Нацотбор, который запомнится надолго.

На фоне этого затишья перед бурей 24 Канал предлагает осмотреть песни финалистов Национального отбора – тексты, вложены смыслы и шансы представить Украину на Евровидении.

К слову За два дня до финала: букмекеры назвали фаворита Национального отбора на Евровидение-2025

Влад Шериф

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 125,00

Оценка иностранных фанов: 1%

Певец с почти миллионной аудиторией в инстаграме привлек внимание самим названием песни – Wind Of Change, ведь так называется знаменитая рок-баллада группы Scorpions. Влад поет о надежде и пути к своей мечте. Это довольно универсальная тема, что может стать близкой для каждого.

По оценкам соцсетей и музыкальных критиков, песня Wind Of Change могла бы представлять любую страну на Евровидении, поскольку трек подходит под формат конкурса. К тому же высоко оценивают певческие умения Влада, который был бэк-вокалистом в аІуопа аІуопа и Jerry Heil. Впрочем, трек нет в себе деталей, которые смогли бы зацепить и заставлять слушать песню снова и снова.

Влад Шериф – Wind Of Change: слушайте онлайн

Абие

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 25,00

Оценка иностранных фанов: 6%

Абие сразу представила свою песню как манифест против насилия. Вспомнила о войне, жертв российской агрессии и страшные истории о жестоком обращении с женщинами во время оккупации украинских городов. С первого взгляда, это действительно то, что актуально. Но будет ли воспринимать европейский слушатель этот месседж и сможет ли действительно почувствовать его через текст?

По словам Тины Кароль, Абие лучше всего выступила на предпрослушиваниях. Но здесь только один "хук" со словом "Дом", чего может не хватить для победы.

Абие – "Дом": слушайте онлайн

MOLODI

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 8,50

Оценка иностранных фанов: 7%

Песня этого дуэта одна из самых сильных по тексту и идее, потому что рассказывает о потере родного дома. Эта тема откликнулась многим украинцам. Невозможно и сказать, что это паразитирование на теме войны, ведь участники группы – из Мариуполя.

Среди отзывов о самой композиции снова встречаются мнения, что это формат Евровидения. Однако здесь нет новизны и по словам Игоря Кондратюка, песня является "музыкально банальной". В то же время это очевидно замечательная песня для украинского слушателя, которая ко многим залетит в плейлист.

MOLODI – my sea: смотрите видео онлайн

Future Culture

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 100,00

Оценка иностранных фанов: 1%

Участники группы предлагают вместо напряжения и серьезности – расслабиться и "потерять" время с близким человеком. Их идея в том, чтобы подойти к европейскому, "уставшему от войны", слушателю ближе благодаря этой легкости и только тогда напоминать об обстоятельствах, в которых живут украинцы.

Принимая во внимание то, что это первый официальный релиз группы, появляются мысли, что они могут показать лучший результат в будущем. Трек понравился многим, однако удачная ли песня именно для Евровидения? Встречаются отзывы, что это песня "на фон" – слушать в машине или в ресторане, но не на песенном конкурсе. Впрочем живое выступление может поднять ставки.

Future Culture – Waste My Time: смотрите видео онлайн

Маша Кондратенко

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 2,30

Оценка иностранных фанов: 37%

Одна из фавориток Нацотбора представила двуязычную песню, где поет о "нормальной ненормальности" и обстоятельствах, в которых живут украинцы во время войны. Частично темная атмосфера и фраза No Time to Cry передает эти смыслы, однако банальность в рифме в украинском припеве немного разочаровывает. И, вероятно, это не то, что будет влиять на выбор слушателя.

Песня Маши Кондратенко для тех, кто раньше слышал только ее тикток-хиты, способна удивить и представить певицу в новом образе. По мнению Игоря Кондратюка, здесь нет ни мощного вокала, ни амбиций на суперхит. Но интересные детали в аранжировке и электронная обработка заставляют слушателей ставить ее на первые места в рейтинге.

Маша Кондратенко – No Time to Cry: смотрите видео онлайн

KHAYAT

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 10,00

Оценка иностранных фанов: 12%

KHAYAT, который уже в третий раз пробует свои силы, написал конкурсную песню после российского обстрела больницы "Охматдет". Он вспомнил, что тогда слышал взрывы и не мог сдержать эмоций. В тексте чувствуется не только тот самый HONOR, но и желание выстоять вопреки всему.

Традиционный стиль KHAYAT на этот раз соединился со стилем дарк-поп, что удивило многих при прослушивании впервые. Артиста уже полюбила публика, поэтому он имеет большую фан-базу и главное – мощный вокал. Это один из фаворитов, который может подняться выше в турнирной таблице благодаря выступлению вживую.

KHAYAT – HONOR: слушайте онлайн

FIЇNKA

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 6,00

Оценка иностранных фанов: 10%

FIЇNKA представила свой трек раньше, а потому успела запомниться, прокрутиться в головах и, видимо, кому-то уже надоесть. Просмотры в тиктоке и ютубе зашкаливают, а текст интересный и понятный. Тем же, кто под видео FIЇNKA пишет что-то вроде "почему не на государственном", можно только порекомендовать почитать несколько книг.

Фольк-исполнители могут упрекать, якобы украинцы не хотят отправлять этно на Евровидение. Но в этом случае песня просто может проиграть другим по звучанию, а не из-за украинских мотивов, которые присутствуют здесь во многих треках.

FIЇNKA – "Культура": слушайте онлайн

Krylata

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 75,00

Оценка иностранных фанов: 3%

Нацотбор не может обойтись без трека о поиске себя, поэтому песня Stay True о том, чтобы не потерять свой свет. Певица этой универсальностью хочет достучаться до каждого, кто переживает непростые времена. Концепция петь одинаковый текст и на украинском, и английском кажется выигрышной, ведь твои смыслы становятся понятными для каждого.

По мнению музыкальных экспертов, певица имеет большие шансы развиваться и в дальнейшем, а потому может представить впоследствии лучшую песню. Сейчас же ее трек подходит для Евровидения и подхватил тренды современных звучаний, но мало запоминается.

Krylata – Stay True: смотрите видео онлайн

Ziferblat

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 1,90

Оценка иностранных фанов: 20% на победу

Претенденты на победу в нынешнем Нацотборе в своем треке поют о надежде и то, что после темных времен обязательно приходят светлые. А птичка в тексте является символом перерождения и свободы. К тому же интересная игра слов – bird of pray ("птичка молитвы" вместо привычного bird of prey "хищная птица". В сети появились нарекания по поводу английского акцента, хотя это можно исправить на живом выступлении.

В своей песне ребята смешали и этномотивы (сложилось впечатление, что это было специально для конкурса) и лирику, но в этом может и быть тот самый ключ к победе, а впоследствии и билет в финал Евровидения. Оглядываясь на победителей конкурса 2024, где в песне Nemo странным образом соединилась опера, поп и drum and bass, возможно, это именно то, что нужно для конкурса.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

"ДК Энергетик"

Оценка украинских букмекеров: коэффициент 85,00

Оценка иностранных фанов: 3%

"Жизнь не сахар – в этом соль" – это главная идея песни, которая может показаться знакомой или немного банальной, но все же она откликнется едва ли не каждому слушателю. Прослушав песню с первого раза, сложно понять текст – но это и является характерной чертой постпанка.

Еще одна черта постпанка – это уже знакомые звучания. Поэтому и в песне "Сіль" нет чего-то нового и нестандартного. "ДК Энергетик" на Нацотборе – это открытие и попытка показать людям за телевизором другие жанры. Однако для Евровидения это недостаточно.

"ДК Энергетик" – "Соль": смотрите видео онлайн

Фишки нынешнего Нацотбора и отзывы иностранцев

С легкой руки Тины Кароль Нацотбор-2025 имеет кардинально другой вид, чем это было в предыдущие годы. Фольк и этно до сих пор в тренде, но среди финалистов максимально разные участники, представляющие разные жанры.

Во время полномасштабной войны Нацотбор стал чуть ли не единственным песенным конкурсом для украинских артистов, где можно по-настоящему заявить о себе, показать свои песни, популяризировать себя как артиста. Возможно, из-за этого у нас каждый раз так много новых имен.

Отзывы иностранцев в этом году далеко не однозначные, как это было в прошлом Наотборе. Многообразие жанров провоцирует многообразие фаворитов. Из нескольких прослушанных видео еврофанов, ни у одного нет очевидного фаворита.

Хочется отдельно отметить то, как в комментариях под роликами рассказывают о смысле песни от MOLODI. Практически под каждым видео есть объяснение, что это о потере дома, история города Мариуполь и многих других, подвергшихся российской агрессии. Так и должна работать культурная дипломатия, хотя Евровидение еще даже не началось.

Еще одним интересным фактом является то, что некоторые участники по-настоящему борются за победу и привлекают современные методы. Мемы, тиктоки, забавные пародии – все это сейчас разрывает сеть и показывает, что бороться за первенство можно без грязи и скандалов.

Каждый финалист достоин выступления на сцене Евровидения, но звание победителя достанется кому-то одному. Кто это будет – узнаем уже 8 февраля.