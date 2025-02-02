Klavdia Petrivna показала песню, с которой хотела пойти на Евровидение-2025

Украинская исполнительница Klavdia Petrivna опубликовала отрывок песни, с которой планировала выступить на Нацотборе на Евровидение. В сети делятся отзывами о треке.

Накануне Нацотбора-2025 в сети ходили слухи о том, что Klavdia Petrivna будет участвовать в песенном конкурсе. Певица призналась, что действительно хотела пойти на Евровидение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм артистки.

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Klavdia Petrivna опубликовала отрывок новой песни, которую, вероятно, подавала на украинский Нацотбор. Певица пока не объявила название трека.

Песня, с которой хотела пойти на Евровидение,

– написала исполнительница.

Klavdia Petrivna показала отрывок песни для Евровидения: видео

Большинство поклонников положительно отреагировали на песню и поделились своими впечатлениями.

"Бляха, как классно! Надо было идти";

"Вау! Наконец-то новая песня";

"Тут нет, что сказать, только слушать 25/8";

"Песня разорвала бы все Евровидение";

"Я хочет еще услышать кусочек этой песни".

Напомним, перед объявлением лонглиста в сети появились слухи, что Klavdia Petrivna будет участвовать в Нацотборе. Тогда различные ведущие и артисты оценивали шансы исполнительницы на песенном конкурсе: